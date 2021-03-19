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В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу России

В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу России

В Софии арестовали группу людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Спецоперация была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД, передает телеканал "bTV Новините" со ссылкой на источники.

Полиция проверяла документы у всех выезжающих из города по трассе "Тракия" по направлению к Пловдиву. Одного из фигурантов задержали именно на этой магистрали. По информации телеканала,  речь может идти о группе чиновников, имевших доступ к секретным сведениям.

Власти страны пока никак не прокомментировали эти известия. В 2020 году произошел подобный инцидент: по тем же причинам был задержан лидер движения "Русофилы" Николай Малинов. Прокуратура получила в свое распоряжение документ, где он предлагал изменить геополитическую ориентацию страны. Спустя некоторое время подозрение пало на российских дипломатов — послу РФ в Софии вручили соответствующие ноты. 

Также недавно в Германии задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Генеральная прокуратура уточнила, что немецкому гражданину предъявлены обвинения из-за его деятельности в здании бундестага.

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По материалам: uposters.ru
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