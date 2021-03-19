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В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса

Пресс-служба регионального минздрава сообщает, что за прошедшие сутки поправились и были выписаны 235 жителей Челябинской области. Однако, летальность коронавируса остается на прежнем уровне. За 18 марта жертвами эпидемии стали десять человек, при этом осложнения в виде хронических заболеваний были только у одного из пациентов.

Продолжает расшириться список пунктов вакцинации от опасной инфекции. Среди них уже есть первый торговый комплекс – “Алмаз”, расположенный в Ленинском районе. Всем желающим поставить прививку необходимо иметь при себя паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед вакцинацией каждого челябинца ждет медосмотр.

Кроме того, в Челябинской области проходит бесплатное ПЦР-тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мобильные пункты откроются в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Кыштыме, Сатке и Южноуральске 20 и 21 марта. Точное расписание их работы и адреса можно узнать в телеграм-канале “Минздравствуйте”. Все пункты размещены в торговых комплексах.

Сообщение В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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