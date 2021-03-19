В день рождения дочери Виктория Боня легла в гроб

Вадим Карасев

Бывшие герои телестройки стараются найти возможность отличиться на чем угодно, главное привлечь к себе внимание. Виктория Боня не брезгует хайпом даже на дне рождения дочери. Экс-участница устроила необычную вечеринку для Анджелины - в стиле Хэллоуин. И даже превзошла Алену Водонаеву, которая не додумалась улечься в гроб перед детьми.

«Сумасшедший дом. Всегда считала Водонаеву слегка не в себе, но даже ей такая х...ь в голову не пришла», «Вика, вам свою дочь не жалко, но ломать психику другим детям вы не имели права. Я бы на месте тех родителей в суд подала», - высказываются пользователи.

Блогеры проявляют свою фантазию, устраивая вечеринки в честь своего дня рождения или своих детей. Недавно Александра Артемова устроила себе праздник в вампирском стиле, а теперь Виктория Боня взяла идею Алены Водонаевой, которая тоже организовывала вечеринку в стиле Хэллоуин, и основательно ее доработала, пишет newstes.ru.Фантазии Водонаевой хватило на стандартные детские развлечения и поедание тортов, зато Вика отличилась. Сама она вырядилась в кружевной костюм ведьмы, а на голову водрузила остроконечную шляпу. В процессе праздника Боня улеглась в гроб, который специально доставили для развлекательных целей. В гробу экс-участница решила сделать сторис.По мнению Вики, очень забавно использовать гроб для таких целей. Внимание детей, столпившихся вокруг нее, она сочла добрым знаком. Но далеко не все пользователи оценили такое поведение, как забавное. Вику сочли странной, посоветовали отправиться к психиатру, пристыдили и даже возмутились тем, что она ломает психику не только своей дочери, но и посторонним детям.В погоне за хайпом экс-участники иногда переходят границы, считают фолловеры. Почему бы не ограничиться просто веселым праздником или если уж так хочется вытворять странные вещи, не выбрать для этого другой момент, а не детский праздник? Ведь пользователи правы: далеко не все родители спокойно отпустят детей на день рождения, зная, что будет вытворять мама именинницы.