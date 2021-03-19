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В День воссоединения с Россией в Крыму открыт Бештерек-Зуйский водовод

В День воссоединения с Россией в Крыму открыт Бештерек-Зуйский водовод

В День воссоединения с Россией в Крыму открыт новый, Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тысяч симферопольцев. Об этом в прямом эфире регионального телевидения объявил глава республики Сергей Аксенов.

По первоначальному проекту, работы по строительству Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до Симферополя должны были продлиться 15 месяцев, но благодаря усердной и эффективной работе срок удалось сократить до четырех месяцев, рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

Бештерек-Зуйский водозабор состоит из 11 скважин глубиной до 500 м. Все скважины связаны между собой системой инженерных коммуникаций и сооружений, сообщил во время церемонии открытия министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Вода от водозабора до насосной станции Симферополя подается по водоводу, состоящему из двух ниток пластиковых труб диаметром 500 мм и протяженностью 20 км. Общая стоимость сооружений — 1 млрд 700 млн рублей.

"Сегодня в соответствии с проектом организации строительства мы запускаем первые две скважины из одиннадцати, которые позволят ежесуточно подавать в Симферополь от 4 до 5 тыс. кубометров чистейшей артезианской воды. Остальные скважины будут введены в эксплуатацию в соответствии с проектом в течение ближайших двух месяцев", — сказал Храмов.

Первые две скважины обеспечат водой порядка 25 тыс. жителей Симферополя. Остальные скважины введут в эксплуатацию в течение двух месяцев. После полного подключения всех 11 скважин столица региона будет ежесуточно получать из него не менее 22 тыс. кубических метров. Водой будут обеспечены не менее 100 тыс. человек.

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По материалам: uposters.ru
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