В ЕС напомнили о необходимости соблюдать пять принципов в отношениях с Россией

Вадим Карасев

Фото: YVES HERMAN / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил странам-членам о необходимости соблюдения пяти общеевропейских принципов в отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель отметил, что государствам Европейского союза (ЕС) следует проявлять единство в данном вопросе. Он подчеркнул, что в последнее время Россия все больше отдаляется от Европы.

В 2016 году страны-члены ЕС приняли пять принципов, которыми они руководствуются, выстраивая отношения с Россией. Они включают в себя полное соблюдение Минских соглашений; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами и укрепление внутренней устойчивости Евросоюза; избирательное взаимодействие с Москвой с учетом общих интересов; поддержку российского гражданского общества и развитие контактов между населением ЕС и РФ.