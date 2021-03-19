Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ЕС объявили о третьей волне коронавируса

В ЕС объявили о третьей волне коронавирусаФото: Yves Herman / Reuters

В ЕС объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, ее цитирует РИА Новости.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — призналась она. Представитель ЕК отметила, что в разных странах темпы распространения коронавируса отличаются. Тем не менее она призвала ускорить процесс вакцинации.

Ранее в Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны пандемии COVID-19. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал, что пока рано ослаблять противовирусные меры и, возможно, их придется наоборот усилить из-за роста заболеваемости. Даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель.

По последним данным, в мире более 121 миллиона зараженных коронавирусом, 2,7 человек миллиона скончались.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования
В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее били
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДД
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса

Топ на сегодня

"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

Еще по теме

В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны
В ФРГ заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны коронавируса COVID-19
В Европе сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии