В Европе выбрали "Дерево года"
Конкурс Ассоциации экологического партнерства "Дерево Европы" проводится в десятый раз. На сайте организации пользователи могли проголосовать за самые необычные растения континента.
Победителя поддержали 104 тысячи участников. По легенде, когда-то этот дуб облюбовали ведьмы. Под его ветвями они устраивали танцы и праздники, что придавало дереву сил и долголетия, считают местные жители. Они продолжают организовывать торжества и прочие важные события под его вервями.
На втором месте с результатом 78 тысяч голосов — платан из Куринги, коммуны в итальянской Калабрии. Этот тысячелетний гигант — самый большой в стране. В его полом стволе есть трехметровое дупло, внутри которого человек может почувствовать себя, как в лесной пещере. По преданию, его посадили монахи, пришедшие в эту местность около тысячи лет назад, чтобы основать скит. Но специалисты считают, что настоящий возраст платана может быть и больше.
Древний платан из российского Дербента поддержали 66 тысяч пользователей. Несмотря на более скромный возраст по сравнению с другими победителями (ему всего 284 года), он играет не менее заметную роль в жизни местного сообщества. Дерево растет во дворе соборной мечети и привлекает как самих дагестанцев, так и гостей республики. Его изображают на картинах и воспевают в песнях.