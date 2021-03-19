В ФРГ заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны коронавируса COVID-19

Алексей Вольцев

О нехватке количества вакцины в Евросоюзе сообщает информагентство Регнум, ссылаясь на министра Здравоохранения Германии. Йенс Шпан поделился информацией о том, что без необходимого количества вакцины остановить третью волну вируса не удастся.

Сообщается, что вакцина, изобретенная в России, в скором времени будет допущена к использованию в ФРГ. Информацию об этом подтвердили министры Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюринги. В данный момент вакцину российского производства уже используют более 30 стран, в числе которых Казахстан, Монголия, Алжир, Аргентина и другие развитые страны. Ведутся переговоры для получения разрешения использовать Спутник-V в странах Евросоюза.

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