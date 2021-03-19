В Госдуме назвали причину отказа Байдена от разговора с Путиным

Вадим Карасев

Елена ПанинаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Елена Панина назвала причину отказа президента США Джо Байдена от разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом член комитета Госдумы по международным делам заявила в беседе с РИА Новости.

Панина рассказала, что Байден часто забывает имя собеседника, его пост или даже тему разговора. Однако подчеркнула, что в определенных ситуациях таких как, дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом, Байден вполне способен к осознанному публичному общению.

По словам российского парламентария, президент США отказался от дискуссии с Путиным не по данной причине, а так как ему «просто нечего сказать в ответ». Она добавила, что у Байдена проблема с содержательной частью, и ему придется прибегать к услугам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки «с ее уникальной памятью и познаниями в географии».

Ранее Байден проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с Владимиром Путиным. После окончания выступления главы США по поводу борьбы с распространением коронавируса один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении российского президента. Байден не стал отвечать и поспешил удалиться с трибуны в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.

18 марта в Белом доме ответили на предложение президента Путина провести в прямом эфире беседу с американским лидером. Псаки рассказала, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире.

Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом либо в пятницу, либо уже после своей поездки.