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В Грузии после прививки AstraZeneca впала в кому и скончалась медсестра

В Грузии после прививки AstraZeneca впала в кому и скончалась медсестра

В Грузии умерла 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, которой до этого сделали прививку от новой коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. Врачи констатировали у нее остановку сердца.

Как сообщает "Интерфакс", Бакрадзе накануне впала в кому. По словам министра здравоохранения Екатерины Талаквадзе, у девушки развился анафилактический шок. Этот случай при том не повлияет на дальнейшее применение вакцины – по словам представителей грузинского Минздрава, инцидент не говорит напрямую про ее опасность.

В общей сложности уже 24 страны приостановили применение вакцины от AstraZeneca из-за ее побочных эффектов, среди них – Германия, Франция, Италия, Австрия, Таиланд, Индонезия. У некоторых привившихся развился тромбоз и другие проблемы со свертываемостью крови. Сама фармкомпания утверждает, что их препарат не может приводить к подобным последствиям, и приводит статистику: всего несколько десятков инцидентов после вакцинирования 17 млн человек.

NEWSTES писал, что ранее в Мексике изъяли партию поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Она была похожа по дизайну упаковки на оригинал, но все же имела некоторые отличия.

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По материалам: uposters.ru
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