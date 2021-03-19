В Грузии после прививки AstraZeneca впала в кому и скончалась медсестра

Вадим Карасев

В Грузии умерла 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, которой до этого сделали прививку от новой коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. Врачи констатировали у нее остановку сердца.

Как сообщает "Интерфакс", Бакрадзе накануне впала в кому. По словам министра здравоохранения Екатерины Талаквадзе, у девушки развился анафилактический шок. Этот случай при том не повлияет на дальнейшее применение вакцины – по словам представителей грузинского Минздрава, инцидент не говорит напрямую про ее опасность.

В общей сложности уже 24 страны приостановили применение вакцины от AstraZeneca из-за ее побочных эффектов, среди них – Германия, Франция, Италия, Австрия, Таиланд, Индонезия. У некоторых привившихся развился тромбоз и другие проблемы со свертываемостью крови. Сама фармкомпания утверждает, что их препарат не может приводить к подобным последствиям, и приводит статистику: всего несколько десятков инцидентов после вакцинирования 17 млн человек.

NEWSTES писал, что ранее в Мексике изъяли партию поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Она была похожа по дизайну упаковки на оригинал, но все же имела некоторые отличия.