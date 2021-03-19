В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского

Алексей Вольцев

Полная коллекция писем Достоевского, многие из которых переводятся на иностранный язык впервые, заняла 1400 страниц. Как отметили переводчицы, подготовившие издание — Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда — работа растянулась на три года. "Первым ощущением при работе был страх. Было очень сложно уловить правильную тональность писем — у Достоевского была невероятная ирония, поэтому он мог писать очень по-разному, в зависимости от того, кому предназначалось письмо", — сказала Де Флорио, добавив, что пришлось серьезно потрудиться, чтобы передать при переводе правильный тон.Презентация тома была проведена в рамках комплексной программы, приуроченной к 200-летию Федора Достоевского. Как заявила Дария Пушкова, осенью, если позволит эпидемиологическая обстановка, в "Русском доме" будет проведена и очная презентация книги. "Мы запланировали обширную программу — экспозиции, кинопоказы, конференции, и так далее", — сказала Пушкова. В реализации инициативы участвует куратор Ольга Страда, экс-глава Итальянского института культуры в Москве.