Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского

В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского

Первый полный перевод писем Федора Достоевского на иностранный язык — итальянский — произведен в Италии. Издание, в подготовке которого принимали участие три переводчицы, было представлено на онлайн-конференции на платформе "Русского дома" в Риме. Об этом пишет информационное агентство ТАСС, ссылающееся на Дарию Пушкову, главу представительства Россотрудничества в Италии.
 
Полная коллекция писем Достоевского, многие из которых переводятся на иностранный язык впервые, заняла 1400 страниц. Как отметили переводчицы, подготовившие издание — Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда — работа растянулась на три года. "Первым ощущением при работе был страх. Было очень сложно уловить правильную тональность писем — у Достоевского была невероятная ирония, поэтому он мог писать очень по-разному, в зависимости от того, кому предназначалось письмо", — сказала Де Флорио, добавив, что пришлось серьезно потрудиться, чтобы передать при переводе правильный тон.
 
Презентация тома была проведена в рамках комплексной программы, приуроченной к 200-летию Федора Достоевского. Как заявила Дария Пушкова, осенью, если позволит эпидемиологическая обстановка, в "Русском доме" будет проведена и очная презентация книги. "Мы запланировали обширную программу — экспозиции, кинопоказы, конференции, и так далее", — сказала Пушкова. В реализации инициативы участвует куратор Ольга Страда, экс-глава Итальянского института культуры в Москве.
Шоу-бизнес

По материалам: planet-today.ru
Заказать крауд

Последние новости

Сенаторы США предложили выделить сотни миллионов долларов на военную помощь Украине
Сенаторы США предложили выделить сотни миллионов долларов на военную
СМИ: жена Мамаева обвинила его предполагаемую любовницу в эскорте и пожаловалась на угрозы
СМИ: жена Мамаева обвинила его предполагаемую любовницу в эскорте и
В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу России
В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу
В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского
В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского
В день рождения дочери Виктория Боня легла в гроб
В день рождения дочери Виктория Боня легла в гроб
Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки
Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина.
Жириновский: грядет война России с США
Жириновский: грядет война России с США
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России
Daily Mail: Ранний завтрак снижает риск диабета
Daily Mail: Ранний завтрак снижает риск диабета
Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос
Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Спасибо, что присоединился к нам»: как участники BTS благодарили Чонгука за то, что он стал частью группы?
«Спасибо, что присоединился к нам»: как участники BTS благодарили

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Еще по теме

Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»?
В МИД России посоветовали Джонсону внимательнее читать Достоевского
Одно из 112 новых опубликованных писем Клинтон содержало секретные данные
Ющенко назвал Чайковского и Достоевского выдающимися украинцами