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В Кремле ответили на вопрос о режиме работы Путина

В Кремле ответили на вопрос о режиме работы Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться настолько, что позволит главе государства вернуться в обычный график работы в обозримой перспективе.

Президент России Владимир Путин в четверг пришел в "Лужники" в Москве на большой концерт в честь присоединения Крыма к РФ.

"Очевидно, что, конечно, график президента гораздо более насыщенный в плане выездных мероприятий, чем кульминация режима самоизоляции. Это, действительно, так. И да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, президент все чаще и чаще осуществляет выездные мероприятия, прямые контакты и так далее. Мы надеемся на то, что и дальше ситуация будет улучшаться настолько, что позволит в обозримом будущем нам всем вернуться в обычный график", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, означает ли посещение Путиным такого массового мероприятия возвращение президента к докризисному режиму работы.

Политика

По материалам: ria.ru
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