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В Крыму раскрыли сроки создания гарантированных запасов воды

В Крыму раскрыли сроки создания гарантированных запасов водыМарат ХуснуллинФото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин раскрыл сроки создания гарантированных запасов для стабильного обеспечения жителей Крыма водой. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Хуснуллин заявил, что половина данного вопроса будет решена уже в этом году, а в 2022-м и 2023-м годах будут выполнены все запланированные объемы работ. Таким образом, по его словам, к 2024 году удастся создать гарантированный запас воды для населения полуострова. Он добавил, что запланированные меры дадут «примерно еще плюс 300 тысяч кубов сутки».

Вице-премьер заверил, что никаких сомнений в возможности обеспечения жителей региона водой нет. «Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать», — подчеркнул он.

Ранее Хуснуллин рассказал, что два водовода для стабильного обеспечения водой запустят в Крыму в ближайшее время. Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем уже был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение.

Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Россия

По материалам: lenta.ru
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