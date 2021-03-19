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В Москве стартует заявочная кампания на субсидии для промпредприятий

В Москве стартует заявочная кампания на субсидии для промпредприятий
Промышленные предприятия столицы с 22 марта могут подать заявку на получение субсидий для возмещения затрат по лизингу, на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение оборудования, а также на подключение к инженерным сетям, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"На получение субсидий могут претендовать все промышленные предприятия столицы, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка. Москва предоставляет субсидии промпредприятиям с 2012 года, за это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 миллиарда рублей. Только по итогам 2020 года был заключен 41 договор о предоставлении субсидий на сумму почти 770 миллионов рублей, это почти на четверть больше, чем в 2019 году", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что промышленники могут получить помощь на возмещение части затрат по лизингу в размере до 100 миллионов рублей в год, а на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год.

"Также можно получить помощь в виде субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, этой суммой можно покрыть до 50% таких затрат. В прошлом году мы значительно расширили список возможных получателей этой субсидии – теперь ее может получить любое промышленное предприятие столицы", - отметил глава ведомства.

Заявку на субсидию для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на сайте в разделе "Меры поддержки" с 22 марта по 30 сентября 2021 года включительно. Заявку на субсидию по возмещению затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям можно подать напрямую в департамент инвестиционной и промышленной политики в бумажном виде с 29 марта по 30 сентября 2021 года включительно, рассказали в пресс-службе.

Экономика

По материалам: ria.ru
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