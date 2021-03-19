В ОП прокомментировали изменения в составе ЦИК
Заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ Михаил Мухин дал оценку новому составу Центральной избирательной комиссии.
По его мнению, в ЦИК назначены уважаемые общественностью и экспертным сообществом специалисты в области избирательного права.
Мухин отметил, что в последние годы выросли статус и роль ЦИК "благодаря повышению открытости Центризбиркома, оперативному реагированию на быстро меняющуюся реальность". А работа Эллы Памфиловой во главе Центризбиркома помогла наладить взаимодействие всей системы избирательных комиссий с федеральной и региональными общественными палатами и дала толчок развитию института общественного наблюдения.