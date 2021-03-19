В ОП прокомментировали изменения в составе ЦИК

Вадим Карасев

Заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ Михаил Мухин дал оценку новому составу Центральной избирательной комиссии.

По его мнению, в ЦИК назначены уважаемые общественностью и экспертным сообществом специалисты в области избирательного права.

Новый состав ЦИК России демонстрирует высокий потенциал для развития позитивных трендов, наметившихся в предыдущие годы. А представители научной и правозащитной сфер, на мой взгляд, усилят доверие граждан к системе избирательных комиссий в лице ЦИК России и будут стимулировать выработку новых правовых и процедурных механизмов, чтобы сделать выборы более доступными и открытыми для россиян.

Мухин отметил, что в последние годы выросли статус и роль ЦИК "благодаря повышению открытости Центризбиркома, оперативному реагированию на быстро меняющуюся реальность". А работа Эллы Памфиловой во главе Центризбиркома помогла наладить взаимодействие всей системы избирательных комиссий с федеральной и региональными общественными палатами и дала толчок развитию института общественного наблюдения.