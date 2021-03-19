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В Петербурге выявили неожиданно тяжелые последствия бессимптомного коронавируса у детей

Медики Северной столицы встревожены возрастающим числом опасных последствий бессимптомно перенесенного детьми коронавируса.

По словам главврача Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Елены Плотниковой, первый раз с нехарактерными симптомами специалисты столкнулись примерно год назад, в мае 2020 года. Тогда детей доставляли в медучреждение с другими заболеваниями.

“У них наблюдались судороги, сопор, полиневриты, сильные боли в животе, интоксикация, значимые нарушения в анализах крови”, – цитирует слова специалиста телеканал “78”.

Плотникова отметила, что эти дети не имели тяжелых хронических патологий. Их возраст – от новорожденных до подростков. Факт болезни отрицали и сами дети, отрицательными были и тесты ПЦР.

Источник приводит вывод врача: “Чтобы докопаться до истинной причины, мы начали делать тесты на иммуноглобулины G. Оказалось, что они есть у всех. То есть все эти дети ранее болели COVID-19, но даже не догадываясь об этом”.

По словам врача, такого не ожидали даже сами медики.

Понимания, как способен развивать детский посткоронавирусный синдром, у Плотниковой пока нет. Мало того, такой информации нет пока ни у кого.

Вывод один: переболевшие коронавирусом дети должны быть под очень серьезным наблюдением.

РИА “NEWSTES” писало, учеными назван способный снижать риск смерти от COVID-19 SARS-CoV-2 витамин.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки провели научное исследование, в ходе которого они смогли узнать, что витамин D имеет важное свойство достаточно эффективно укреплять иммунитет всех пациентов, которые страдают коронавирусной инфекцией.

Сообщение В Петербурге выявили неожиданно тяжелые последствия бессимптомного коронавируса у детей появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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