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В работе WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой

В работе WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбойФото: Unsplash

Пользователи социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp пожаловались на глобальный сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

По данным сайта, сбои в работе WhatsApp коснулись жителей большинства европейских стран. О них проинформировали более семи тысяч пользователей.

Более половины юзеров Instagram, написавших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой Instagram. Остальные не смогли войти в аккаунт или загрузить веб-версию приложения. За несколько минут об этом сообщили около 15 тысяч человек.

Отмечается, что сбои в работе Instagram начались около 20:15. О них сообщили пользователи из стран Европы, в том числе Германии, Чехии, Польши, Италии, Словакии. В России больше всего неполадок зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее 19 марта о сбоях сообщили пользователи телекоммуникационной компании МГТС и оператора связи МТС. 96 процентов пользователей МГТС, которые сообщили о неполадках, отметили, что у них не работает интернет. Неполадки в работе МТС коснулись работы широкополосного интернета, мобильного интернета и мобильной связи.

Позже в объединенной пресс-службе МТС и МГТС признали краткосрочные неполадки и сообщили, что восстановили работу сети.

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По материалам: lenta.ru
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