В работе WhatsApp, Instagram, Facebook произошел сбой

Влада Некрасова

Вечером 19 марта перестали корректно функционировать сервисы крупных мессенджеров и соцсетей, о чем сообщает РБК со ссылкой на портал Downdetector. Около 20.00 от пользователей начали поступать жалобы на некорректную работу WhatsApp, Instagram, Facebook.

Всего было зафиксировано более двух тысяч обращений по работе WhatsApp от недовольных пользователей. В основном, трудности в работе касались проблем загрузки с сервера.

Пользователи Instagram пожаловались на работу приложения около 8400 раз, в большинстве случаев программа терпела проблемы с загрузкой.

На некорректную работу Facebook пожаловались более 250 пользователей. В данный момент работа сервисов восстановлена.

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