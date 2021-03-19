В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Врач-инфекционист Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. Об этом заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявила РИА Новости.

Специалист отметила, что ситуация с вирусом стабилизировалась. Так, количество ежедневно регистрируемых случаев заражения уже 15 дней составляет не более 11 тысяч в сутки и в целом обычно не превышает 9-10 тысяч. При этом врач подчеркнула, что с конца декабря начала четко прослеживаться тенденция на снижение заболеваемости. Она напомнила, что тогда за одни сутки вирусом заражались почти 30 тысяч человек.

По словам эксперта, сокращению числа случаев заражения поспособствовал целый ряд факторов, например, соблюдение рекомендованных мер предосторожности, активная кампания по вакцинации и наличие естественного иммунитета у части населения.

Ранее Пшеничная допустила небольшой рост заболеваемости коронавирусом в России весной. Как она пояснила, весной из-за оттепели, слякоти и дождей воздух становится более влажным. Это создает комфортные условия для распространения COVID-19 и других вирусов.