В России объяснили обреченность биткоина

Вадим Карасев

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Центральные банки будут постепенно вводить цифровую валюту, а такие валюты, как биткоин, в перспективе обречены: ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать, объяснил глава российского банка ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит РИА Новости.

«Я всегда считал, что такие "левые" цифровые валюты, как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены», — констатировал он.

По мнению Костина, государство может рассматривать майнинг как фальшивомонетничество. «Поэтому страны пошли по другому пути — создание государственных цифровых валют», — добавил банкир.