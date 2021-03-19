В России попросили власти не возвращать отмененный налог

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Организация «Опора России» обратилась к Минфину с просьбой отказаться от идеи вернуть налог на движимое имущество, который отменили в 2019 году. Письмо в адрес министра финансов Антона Силуанова направил президент организации Александр Калинин, сообщает РБК.

По его мнению, инициатива станет большой проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, увеличение налоговой базы произойдет в условиях падения доходов из-за последствий пандемии коронавируса.

Предпринимательские объединения «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата (ТПП) поддержали позицию ОР. Их представители указали, что и без того слабая инвестиционная активность в России серьезно пострадает.

Ранее бизнес называл эти сборы «налогом на модернизацию», поскольку они касаются, в том числе, современного дорогостоящего оборудования. В настоящее время председатель «Деловой России» Алексей Репик подчеркнул , что если идею реализуют, то перезапуск инвестиционного цикла и выполнение майских задач президента страны Владимира Путина станет невозможным.

В пресс-службе Минфина ответили, что решение о возврате налога на движимое имущество не принято, но варианты совершенствования сбора налогов с юридических лиц обсуждаются. В ведомстве напомнили, что вернуть налог предлагал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, лоббирует интересы крупного бизнеса). То предложение возникло на фоне усиления споров между налоговыми органами и бизнесом о том, что считать движимым имуществом.

Впервые возможность повторного введения налога на движимое имущество возникла в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», который касается периода 2021-2023 годов и был представлен в сентябре 2020 года. Кроме того, в феврале Госсовет Коми обратился в Совет Федерации и Госдуму с просьбой вернуть налог. Депутаты указали, что его отмена не принесла результатов в виде обновления основных фондов.

В настоящее время Минфин ищет способы исполнить бюджет, так как программа госзаимствований пока не дает результатов. В случае введения санкций США против российского госдолга в рублях, указывал Силуанов, Центробанк включит печатный станок и предоставит дополнительную ликвидность.