В семье Сумишевских чуть не случилась еще одна трагедия: дочь Ярослава пережила взрыв в Химках

Алексей Вольцев

Последние несколько месяцев Ярослава Сумишевского и его детей атакуют неприятности. Сначала певец попал в страшное ДТП вместе со своей супругой, что и послужило причиной ее смерти, а теперь чуть не потерял дочь. Сегодня утром в жилом доме в Химках произошел взрыв газа. Происшествие обернулось трагедией. Сообщается, что погибли мужчина и ребенок. Шоком для публики также стал тот факт, что в соседней квартире находилась дочка Ярослава Саша. Об этом артист сам рассказал в личном блоге: «Соседняя квартира моей дочки. Слава Богу, с ней все в порядке. Мои искренние соболезнования родным погибших».

Напугалась и сама Александра. Она поделилась кадрами с места происшествия и заявила, что начала верить в чудеса. Ведь взрыв был совсем рядом, однако, к счастью, совсем не задел квартиру девочки. «Я в шоке. Начинаю больше верить в чудо. Это наш дом горит. А чудо в том, что наша квартира целая! Снизу, слева квартиры задеты, а наша нет… Поставили штаб. Люди, чьи квартиры пострадали, будут жить сейчас в школе. Возможно, дом будут сносить. Все зависит от степени повреждения», — рассказала она об обстановке.

«Наташа наверное свыше семью оберегает. Как страшно это все», — прокомментировала публикации женщина.



