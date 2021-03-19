В школах на Манхэттене нашли конверты с белой субстанцией

Анастасия Иванова

На Манхэттене в пять учебных заведений, в том числе детский сад и дошкольные учреждения, на протяжении недели подбрасывали белые конверты с некоей "белой порошкообразной субстанцией", пишет газета Wall Street Journal, опираясь на данные полиции Нью-Йорка.

Правоохранители отмечают, что два из пяти конвертов были получены 18 марта, задержаний пока не было. Уточняется, что неизвестный отправлял письма через почтовую службу США в период с 10 по 18 марта, адреса заведений указывались на конвертах от руки печатными буквами.

По итогам проверки стало ясно, что вещество в конвертах не представляло опасности. В полиции убеждены, что отправитель хотел вызвать переполох. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что злоумышленник будет привлечен к ответственности.

"Мы должны оставаться бдительными и обеспечить безопасность всем ученикам и сотрудникам наших школ, но мы не должны дать этому негодяю то, чего он хочет, – а именно посеять страх и панику", – сказал де Блазио.

На текущей неделе также сообщалось, что один из детских садов на Манхэттене эвакуировали после того, как туда доставили посылку с "белой субстанцией". В полицейском управлении города заверили, что посылка оказалась безопасной, вещество отдали на экспертизу в департамент здравоохранения Нью-Йорка.

сообщало, что канадцам стали приходить странные посылки.