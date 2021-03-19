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В шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» взяли участницу с 20 татуировками и тоннелями

В шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» взяли участницу с 20 татуировками и тоннелями

В это воскресенье на канале ТНТ стартует шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», которое будут вести Анастасия Решетова, Гоша Карцев и Александр Гудков. В этот раз в проект отобрали девушек, которые не совсем вписываются в стандарты фэшн-индустрии.


Среди участниц, пришедших на проект, оказалась Виктория Кузнецова. Девушка в прошлом профессионально занималась спортом и является кандидатом в мастера спорта по плаванию. Участница изменила свою внешность за счет пирсинга и татуировок. На ее теле 20 изображений, тоннель в одном ухе, сплит языка, пирсинг ушей, смайл, септум сосков и огромные наращенные ногти.

19-летняя Виктория проживала в модельных домах в Японии, Кореи и Китае. Она хочет доказать девочкам с тату и пирсингом, что в моделинге можно добиться многого даже с такой внешностью. Кузнецова призналась: она смотрела почти все реалити-шоу с участием моделей.

«Мне хочется попробовать себя в таком шоу. Ради него я готова снять серьги и ногти. Вообще, если на меня надеть парик, то я буду милой девочкой», — заявила Виктория «NewsTes.ruу».



Ранее стало известно об участии в проекте еще нескольких девушек с нестандартной внешностью или непростой судьбой. Сабина Рабая стала моделью, вопреки желанию родственников из Абхазии. Они крайне негативно реагировали на ее выбор профессии

«У меня есть хорошие контракты, съемки, журналы. Я не скрывала, что подала заявку на кастинг проекта «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», написала об этом в своем Insyagram, и меня поддержало очень много людей. Для меня это очень важно. Не хочу доказывать отцу что-то. Просто хочу, чтобы он увидел, что я здесь, на федеральном российском канале, который он тоже смотрит. Хочу, чтобы он увидел, что у меня все получилось. И хочу принести ему публичные извинения, если он их ждет от меня. Хочу, чтобы наше недопонимание закончилось», — рассказывала Рабая. 

Уникальный для ТНТ проект поможет по-новому взглянуть на профессию модели и разрушит стереотипы об индустрии моды. Главный приз шоу — звание победительницы «ТЫ_Топ-модель на ТНТ», 3 миллиона рублей и контракт с брендом дизайнера с мировым именем Филиппа Плейна, который стал модным экспертом шоу.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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