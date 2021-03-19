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В Симферополе отпраздновали седьмую годовщину Крымской весны. Фоторепортаж

В Симферополе отпраздновали седьмую годовщину Крымской весны. Фоторепортаж

18 марта в Симферополе отметили седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. На площади Ленина горожанам показали трансляцию торжественных мероприятий в Москве с участием президента РФ Владимира Путина, выступили глава Республики Сергей Аксенов и спикер Госсовета Владимир Константинов.

Глава государства поздравил жителей полуострова с праздником, назвал итоги референдума 2014 года восстановлением исторической справедливости, и пообещал сделать многое для развития Крыма и Севастополя.

“Мы еще раз ясно и четко продемонстрировали себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины”, – сказал Путин.

Сергей Аксенов поблагодарил президента за волю, характер и смелость. “За то, что мы так решительно провели референдум, бескровно вернулись на историческую Родину, в родную гавань”, сказал он.

После этого состоялся концерт местных творческих коллективов и певца Дениса Майданова. Крымская редакция РИА NEWSTES подготовила фоторепортаж.

Ради празднований власти отменили на день антикоронавирусный запрет на массовые мероприятия. При входе на площадь через рамки металлоискателей волонтеры раздавали людям маски и измеряли температуру. Однако желающих посмотреть концерт было столько, что не все могли подойти к сцене: некоторые стояли на возвышенном постаменте памятника Ленину, значительная часть людей выстроилась на тротуаре проспекта Кирова и на улице Горького.

Концерт начался в 18:00, закончился в 21:00 фейерверком. За это время погода менялась несколько раз: то шел дождь, то выглядывало солнце. Предусмотрительные горожане взяли с собой зонты или плащи-дождевики.

Дениса Майданова встретили на “ура”. Даже если кто-то не был знаком с его творчеством, все равно подпевал на припевах. Для крымчан Майданов спел песню “Группа крови” Виктора Цоя, завершил концерт собственной – “Флаг моего государства”.


























Сообщение В Симферополе отпраздновали седьмую годовщину Крымской весны. Фоторепортаж появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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