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В Совфеде посоветовали американцам научить Байдена дипломатии

В Совфеде посоветовали американцам научить Байдена дипломатииАлексей Пушков Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков посоветовал аппарату Белого дома и Госдепу научить дипломатии президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Член Совфеда отметил, что только после этого американцам следует рассуждать об ее важности. «А то одно с другим никак не вяжется», — резюмировал он.

Так Пушков отреагировал на высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что в Вашингтоне считают дипломатию первостепенным инструментом в отношениях с Россией. Псаки также заявила, что в администрации США уверены в возможности найти сферы, где национальные интересы двух стран совпадают.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Он добавил, что готов это сделать либо в пятницу, либо уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с российским лидером.

Россия

По материалам: lenta.ru
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