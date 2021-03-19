В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Никольский / Reuters

Турецкое СМИ Sabah назвало российского президента Владимира Путина «убийцей гегемонии США». Об этом говорится в статье Беркана Тутара.

По мнению журналиста, американский президент, «джентльмен Джо Байден» своим заявлением о Путине «нарушил все общепринятые нормы». Тем самым лидер США якобы продемонстрировал «типичную истерическую реакцию» человека, который оказался в трудном положении. Тутар также считает все обвинения Вашингтона в адрес Москвы, касающиеся, в частности, вмешательства в выборы, свидетельством о потере гегемонии США.

«В этом контексте Путин, образно выражаясь, совершил убийство, а значит, может считаться убийцей, хотя и не в прямом смысле слова. Ведь именно этот человек убил глобальную гегемонию, установленную США после холодной войны. Таким образом он отомстил за Советскую Россию, распад которой назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века», — считает турецкий журналист.

Он также полагает, что теперь Россия угрожает Индо-Тихоокеанской стратегии США, препятствует давлению на Китай и в целом продолжает расширять влияние не только на Ближнем Востоке, но и в Юго-Восточной и Восточной Азии.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил критическое высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Глава российского государства также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.