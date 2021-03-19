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В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным самолетам

Издание Times со ссылкой на военные источники сообщило, что самолеты британских ВС при вылете с военной базе на Кипре испытывают проблемы из-за заглушки сигналов GPS.

Как сообщает издание, некая враждебно настроенная страна на систематически осуществляет попытки глушить сигналы GPS грузовых самолетов A400M, которые вылетают с авиабазы Акротири.

В статье объясняется, что только два “враждебных государства” расположены вблизи военной базы Британтт – это Сирия и Россия. При этом только Россия обладает техническими средствами для создания таких помех.

Сообщение В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным самолетам появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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