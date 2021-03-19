Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого ребенка

Алексей Вольцев

Совсем скоро артист станет самым настоящим отцом-героем, ведь у него родится шестой ребенок! Супруга исполнителя Альбина Джанабаева находится на последних месяцах беременности, но пока не торопится озвучивать пол будущего малыша.

Буквально на днях Джанабаева сообщила подписчикам о своем интересном положении. Примечательно, что Альбине удавалось приличное время скрывать округлившиеся формы от окружающих, при том, что она преспокойно посещала публичные мероприятия. «В ожидании!» — так 41-летняя артистка подписала снимок, на котором изображена с прилично выросшим животом.

Буквально накануне о скором прибавлении в семье высказался и Валерий Меладзе, который не забыл добавить долю юмора в свой комментарий.

«Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул», — отметил 55-летний исполнитель.

Напомним, будущий малыш станет для Меладзе шестым — у звезды уже есть три взрослые дочери от первой жены Ирины Малухиной и двое сыновей от Джанабаевой.