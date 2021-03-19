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Ви снова нарушил дресс-код BTS: «Все в шортах, а он в свадебном костюме?!»

Ви снова нарушил дресс-код BTS: «Все в шортах, а он в свадебном костюме?!»

Ви (V) никогда следует правилам, установленным в моде. Он создает свои тренды!

24 марта Тэхён снимется в специальном 100-минутном эпизоде шоу от tVN «You Quiz On The Block«, где парни-айдолы дадут интервью, поучаствуют в викторине и сыграют в разные забавные игры. Когда АРМИ увидели тизер, посвященный новому проекту, они были сильно удивлены тому, что все члены BTS стояли в красивой природной зоне в обычных полуспортивных аутфитах, а Тае постарался выделиться и предстал перед публикой в роскошном костюме, который подошел бы только, наверное, для свадьбы или почетной премии.


«С таким костюмом он выглядит не как приглашенный, а как ведущий», — по-доброму посмеялись над красавчиком юзеры сети. Но разве не за это его так любят фаны? Кажется, быть «сумасшедшим» в хорошем смысле этого слова — самая главная изюминка ТТ! К тому же, это далеко не первый раз, когда Вишня одевается в странные наряды. Оцените фотографии ниже и вспомните те самые случаи, когда АРМИ в шутку называли его «пятном».



Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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