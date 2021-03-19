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Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах страны в ближайшее время температура перешагнет отметку в 0 градусов. Его слова приводит агентство ТАСС.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра, в регионах центральной части страны ожидать высоких весенних температур пока не стоит. По его словам, в ЦФО “весна вяловатая, пасмурная”. Помимо прочего, в столичном регионе в выходные ожидается похолодание до -7 градусов. Кроме того, ожидаются сильные порывы метра до 17 м/с.

Наоборот, в регионах Сибири в ближайшие дни температура будет достигать плюсовых значений. По словам Вильфанда, аномалии в виде 6-8 градусов тепла прогнозируются в Красноярском и Алтайском крае, Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областях.

Сообщение Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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