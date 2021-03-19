Власти Швейцарии заявили, что новые штаммы COVID-19 более смертельны

Анастасия Иванова

Новые штаммы коронавируса, среди которых и новый, “британский”, названы одними из самых опасных федеральным советником по внутренним делам Швейцарии Аленом Берсе. По словам чиновника, оригинальный штамм заболевания считался менее заразным, но и с тем более смертельным, передает РИА Новости. Позднее исследователи пришли к выводу, что новые “версии” вируса опаснее предыдущих европейских штаммов заболевания.

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