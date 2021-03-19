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Врачи Норвегии подтвердили образование тромбов после вакцины AstraZeneca от коронавируса

На прошлой неделе трое медицинских работников поступили с тяжелым заболеванием. Один из медицинских работников скончался в воскресенье. Вероятно, реакции вызваны вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает Aftenposten.

«Полученные данные подтверждают раннюю теорию о том, что пациенты получили сильный иммунный ответ. Сейчас я не вижу другого объяснения», – сказал главный врач и профессор Пол Андре Холме, на пресс-конференции, в четверг.

Холме привёл группу, которая пыталась выяснить, почему три медицинских работника, в возрасте до 50 лет, были госпитализированы с образованием тромбов, после приёма вакцины AstraZeneca.

В сотрудничестве с исследователями из Университетской больницы Северной Норвегии (UNN) они считают, что подтвердили теорию о том, что необычные симптомы у пациентов вызваны сильным иммунным ответом на вакцину.

Когда его спросили, считает ли он, что полученные данные означают, что вакцинацию следует прекратить, Холм ответил, что это зависит от Норвежского агентства по лекарственным средствам.

«Понятия не имею, оценивать должен не я», – отвечает он.

Более того, Холме говорит, что у него нет объяснений, почему это происходит именно с этими пациентами, а не с другими пациентами.

– «Если таких случаев будет больше, сможете ли вы спасти их жизни?»
– «Это зависит от того, в каком клиническом состоянии они находятся и как проявляются симптомы», – отвечает Холме.

Холм говорит, нет другой причины, которая могла бы спровоцировать сильный иммунный ответ.

«Я ничего не исключаю», – отвечает он на вопрос, исключает ли он, что это может происходить и с другими вакцинами.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), должно представит свою оценку вакцины. Ряд стран Европы приостановили вакцинацию AstraZeneca до заключения EMA. Одна из оценок, которую должно решить EMA, заключается в том, следует ли отозвать одобрение вакцины.

Сообщение Врачи Норвегии подтвердили образование тромбов после вакцины AstraZeneca от коронавируса появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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