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Вселенная «Игры престолов» расширится еще на три сериала

Вселенная «Игры престолов» расширится еще на три сериалаФото: Globallookpress.com

Вселенная сериала «Игра престолов» расширится еще на три спин-оффа, помимо намеченного на 2022 год проекта «Дом дракона». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первое ответвление «Игры престолов», получившее название «Девять плаваний» (The 9 Voyages), расскажет о морских приключениях Корлиса Велариона. Этот персонаж также появится в «Доме дракона», так что сюжеты будут пересекаться. В первоисточнике писателя Джорджа Р. Р. Мартина герой представлен уже в пожилом возрасте, предполагается, что в сериале расскажут о его молодости. Шоураннером проекта станет создатель «Рима» Бруно Хеллер.

Второй спин-офф имеет на данный момент рабочее название «Десять тысяч кораблей» (10,000 Ships). Главной героиней сериала станет королева ройнаров Нимерия, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавила исход своего народа на юг Вестероса.

Третий проект озаглавили как «Блошиное Дно» (Flea Bottom). В нем сюжет развернется в трущобном квартале Королевской Гавани. Подробности не раскрываются, однако в числе действующих лиц заявлены персонажи из оригинального сериала Джендри Баратеон и Давос Сиворт.

Отмечается, что все три проекта находятся в стадии разработки. Пока неизвестно точно, что из этого попадет в эфир.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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