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Ввод жилья в России за два месяца вырос на 13%

Ввод жилья в России за два месяца вырос на 13%
Ввод жилья в России в январе и феврале 2021 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 13% - до 11,2 миллиона квадратных метров, говорится в отчете Росстата.

Как указывается в нем, в феврале сдано 5,5 миллиона "квадратов", что на 10,8% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

"В феврале 2021 года возведено 576 многоквартирных домов, населением построено 24,4 тысячи жилых домов. В январе и феврале 2021 года возведен 1091 многоквартирный дом, населением построено 44,5 тысячи жилых домов", - уточняется в нем.

При этом объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в феврале 2021 года составил 490,9 миллиарда рублей, что полностью соответствует уровню февраля предыдущего года, в январе-феврале 2021-го - 939,2 миллиарда рублей (рост на 0,1%).

Россия

По материалам: ria.ru
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