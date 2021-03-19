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Заболевший COVID-19 популярный стример удивился работе системы здравоохранения в Москве

Заболевший COVID-19 популярный стример удивился работе системы здравоохранения в Москве

Стример и киберспортсмен Ярослав Кузнецов, известный в DotA-сообществе под псевдонимом NS, поделился опытом пользования услугами системы здравоохранения Москвы, уровень которых его неожиданно удивил.

В своем телеграм-канале он рассказал, что заболел COVID-19, но узнал об этом не сразу, поскольку  поначалу болезнь протекала бессимптомно.

"На 2-3 день появились какие-то легкие симптомы, температура 37,5, немного кашля, немного насморка, такое легкое ОРВИ. На 4-5 день симптомы почти полностью пропали, температура 36,6, только слабость довольно серьезная, и все. На 6-7 день температура неожиданно выше 38, но по ощущениям она не особо чувствуется", — описывает болезнь стример.

После недели недомогания он решил вызвать врача из платной клиники. "Оставил заявку, мне сказали "скоро вам перезвоним". Ждал 3,5 часа, перезвонил им сам уже, а они такие "ой, мы что-то не смогли доктора для вас найти, извините", при том у них там выезд на дом плюс осмотр стоят около 9000", — возмущается Кузнецов.

В итоге он позвонил 103 и вызвал скорую помощь.

Скорая забрала в специализированное место, где быстренько все тесты с тебя собирают и лечение прописывают. Так вот, если не считать того, что персонал немного черствоват и грубоват, ибо, я думаю, вымотан, потому что поток больных тупо бесконечный, в остальном они очень там все красиво делают. Я первый раз в жизни, сдавая кровь из вены (очень не люблю эту процедуру), не почувствовал вообще ничего, даже не понял, что у меня начали брать кровь, и когда закончили, тоже не понял. А аппарат для КТ у них там как будто из какого-то Sci-Fi фильма. А потом мне еще и таблеток примерно на 15 тысяч бесплатно дали и домой отпустили.

Стример добавил, что до этого случая "не особо доверял" бесплатной медицине и потому был "очень приятно удивлен" тем, как работает городская система здравоохранения.

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По материалам: uposters.ru
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