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"Закройте крышку!": Виктория Боня отметила день рождения дочери, лежа в гробу

"Закройте крышку!": Виктория Боня отметила день рождения дочери, лежа в гробу

41-летняя Виктория Боня необычным образом отметила день рождения своей дочери. Светская львица предпочла в этот знаменательный день лечь в гроб, сообщает Teleprorgamma.pro.

В Монако Виктория Боня отметила девятилетие собственной дочери, устроив вечеринку в стиле Хеллоуин по просьбе самой же девочки. Ради этого счастливая мать облачилась в соответствующий наряд.

В самый разгар праздника звезда "Дома-2" улеглась в настоящий гроб, который дети закрыли крышкой.

"Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо? Ваша мечта сбылась! Закройте крышку!" — вещала Виктория Боня, снимая себя на телефон. 

При этом светская львица поинтересовалась у подписчиков, смогли бы они повторить ее поступок.

Как писал NEWSTES, ранее Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на похоронном катафалке.

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По материалам: uposters.ru
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