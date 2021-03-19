Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Вадим Карасев

Март плавно подходит к завершению, и для того, чтобы первый месяц весны принес положительные эмоции, стоит прислушаться к советам астрологов. Рекомендации, отраженные в женском гороскопе, помогут милым дамам обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь позитив.

Эта неделя марта будет активной и позитивной для многих дам, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не надеяться на волю случая и брать судьбу в свои руки. Своевременные рекомендации помогут определиться с планами и успешно выполнить все то, что было намечено на период с 22 по 28 марта.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутренней гармонии. Венера, переходящая в созвездие Овна, будет негативно влиять на эмоции, что может спровоцировать ссоры и конфликты в отношениях, а значит, на этой неделе важно оставаться в состоянии покоя. Благодаря умению вовремя остановиться женщины этого Знака смогут избежать неприятностей и сохранить прекрасные отношения с семьей и с коллегами.

Женщина-Телец

Дам-Тельцов в конце марта ждут перемены к лучшему. Энергетика звезд и планет будет позитивной, а значит, можно смело менять имидж, воплощать в жизнь смелые идеи и прощаться со всем, что усложняет путь к счастью. Астрологи рекомендуют не терять времени даром и использовать шанс, подаренный судьбой. Женщины этого Знака смогут обрести больше, если перестанут оглядываться на окружение и найдут личный путь к счастью.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов неделя начнется не с самых удачных моментов. Первые два дня энергетика звезд и планет будет влиять на настроение, и Близнецам важно сохранять уверенность и не провоцировать конфликты. Такая тактика убережет от ненужных скандалов и выяснения отношений. Со среды ситуация исправится, и астрологи рекомендуют направить силы на налаживание отношений в семье, а также не бросать начатое.

Женщина-Рак

Конец марта для дам-Раков будет не самым простым. На этой неделе астрологи рекомендуют заняться восстановлением биополя, чтобы исключить негативное влияние со стороны недоброжелателей. Не будут лишними для женщин этого Знака и аффирмации, повышающие самоуверенность. Благодаря им получится дать отпор обидчикам и не навредить своей репутации.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе астрологи рекомендуют сосредоточиться на сфере отношений. Завершающая неделя марта прекрасно подходит как для укрепления семейных уз, так и для поиска отношений. Повезет и тем, кто ищет надежных деловых партнеров или друзей. Секрет успеха прост: доброжелательность, внимательность и обаяние. Внутренний голос не даст обмануться, поэтому игнорировать интуицию не стоит.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют меньше времени проводить в больших компаниях — есть риск столкнуться с токсичными людьми, которые будут негативно влиять на настроение и самочувствие. Дамам этого Знака важно сохранять душевное равновесие, а также позаботиться о собственной защите, чтобы не стать жертвами энергетических вампиров. Завершить март на позитивной ноте получится, если направить силы в русло решения текущих задач.

Женщина-Весы

У дам-Весов на завершающей март неделе появится время не только для работы, но и для дел по дому. Астрологи рекомендуют уделить время привнесению уюта в жилище, чтобы в нем чувствовалась атмосфера гармонии. Не помешает и обустройство места силы, которое поможет восстанавливать силы после трудового дня и расслабляться после общения с негативно настроенными людьми.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам астрологи рекомендуют не начинать неделю с принятия ответственных решений. Звезды и планеты дарят не самую благоприятную энергетику, поэтому торопиться с выводами нельзя. Разумная осторожность и умение сглаживать острые углы конфликтов уберегут женщин этого Знака от большинства неприятностей, а шепотки на удачу дадут возможность привлечь в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Стрелец

Завершение марта пройдет для женщин-Стрельцов без особых проблем, если они прислушаются к внутреннему голосу и не станут игнорировать предчувствия. Астрологи рекомендуют уделить внимание финансовому положению и не тратить сверх нужного. Привлечь материальное благополучие получится, если приобретать лишь товары первой необходимости, не поддаваясь желанию потратить крупные суммы на незапланированные покупки.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам эта неделя принесет позитивные перемены, если не бояться перемен и прислушиваться к своему сердцу. Астрологи рекомендуют дамам этого Знака уделить время личной жизни, чтобы не терять возможности обрести гармоничные отношения. Повезет и тем, у кого уже есть пара, и тем, кто находится в поиске романтических отношений. Проверенные безобидные заговоры помогут укрепить чувства или ускорить судьбоносную встречу.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям астрологи рекомендуют завершить март на позитивной ноте. Для этого от них потребуется умение вовремя распознавать людей с негативной энергетикой и держаться от них в стороне. Благодаря осторожности получится избежать множества неприятных моментов, а также не стать заложниками манипуляторов. Кроме того, дамам этого Знака не стоит оставлять без внимания укрепление энергетики, чтобы противостоять любому негативу.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам эта мартовская неделя вряд ли покажется простой. Астрологи отмечают, что в этот период удастся выполнить множество задач, если не откладывать их в долгий ящик. При такой активной работе Рыбы могут почувствовать упадок сил, поэтому им важно вовремя отдыхать, а также использовать упражнения, позволяющие быстро восстановить запасы сил и энергии.