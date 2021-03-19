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Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 пройдет 19 марта

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 пройдет 19 марта. Волнительная церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Церемония начнется в 14:00 (мск).

Жеребьевка 19 марта – последняя для Лиги чемпионов-2020/21. По ее итогам определят и четвертьфинальные пары, и полуфинальные. Также будет выявлен номинальный хозяин финала, который пройдет 29 мая в Стамбуле.

По итогам 1/8 финала турнира в следующую стадию пробились английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», испанский «Реал» , немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский ПСЖ, португальский «Порту».

Таким образом, итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Полуфинальные битвы состоятся 27, 28 апреля и 4,5 мая.

Сообщение Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 пройдет 19 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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