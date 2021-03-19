Жириновский: грядет война России с США

Лидия Мартынова

В. Жириновский остро отреагировал на оскорбления Джо Байдена в адрес Влалимира Путина и заявил о накале страстей между двумя мировыми державами.

Как пишет «Рамблер», известный российский политик считает нынешнего президента США всего лишь пожилым человеком, которого приставили к власти лишь для того, чтобы место не пустовало. При этом Байденом, как считает Жириновский, свободно управляет некая политическая группировка.

Жириновского всерьез вывело недопустимое поведение Байдена.

«Следующая стадия – отзыв посла. Перед войной отзывают посла из страны, где ожидается война. Это практика, это намек, это звоночек для американцев», – яро говорит политик.

Сообщается, что Россия не собирается налаживать отношения с Америкой.

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