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Жителей Петербурга обязали платить за лифты, даже если их нет в подъезде

Как сообщает портал Комсомольская правда, плата за лифт появилась даже в счетах тех, кто проживает на первом этаже.

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга, проживающие по адресу Большая Зеленина д. 13, получили квитанции по коммуналке согласно которым они должны оплатить лифт. Стоит отметить, что в доме эта «грузоподъемная машина» находится лишь в одной парадной из 17, однако деньги были потребованы со всех жильцов, в том числе и с тех, кто живет на 1-м этаже. Со слов жильцов, лифт используют около 6 квартир из 200.

Требовать справедливости жильцы отправились в ЖКС №2 Петроградского района. Однако, там выяснилось, что «протестом прокуратуры» было приведены в соответствие с ФЗ отдельные положения распоряжения комитета по тарифам. Таким образом оплата за лифт теперь будет сниматься со всех, даже если его использует только одна парадная.

Сообщение Жителей Петербурга обязали платить за лифты, даже если их нет в подъезде появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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