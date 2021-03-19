Жителей Петербурга обязали платить за лифты, даже если их нет в подъезде

Алексей Вольцев

Как сообщает портал Комсомольская правда, плата за лифт появилась даже в счетах тех, кто проживает на первом этаже.

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга, проживающие по адресу Большая Зеленина д. 13, получили квитанции по коммуналке согласно которым они должны оплатить лифт. Стоит отметить, что в доме эта «грузоподъемная машина» находится лишь в одной парадной из 17, однако деньги были потребованы со всех жильцов, в том числе и с тех, кто живет на 1-м этаже. Со слов жильцов, лифт используют около 6 квартир из 200.

Требовать справедливости жильцы отправились в ЖКС №2 Петроградского района. Однако, там выяснилось, что «протестом прокуратуры» было приведены в соответствие с ФЗ отдельные положения распоряжения комитета по тарифам. Таким образом оплата за лифт теперь будет сниматься со всех, даже если его использует только одна парадная.

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