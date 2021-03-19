Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки

Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки

Как сообщает портал vnnews.ru, Джо Байден является далеко не первым человеком на земле, который так сказал о Владимире Путине. Экс-президент Украины Петр Порошенко похвастался, что заявил такое о российском лидере еще 7 лет назад.

Однако, интересно какое мнение у остального мира. Так, по мнению турецкого издания Sabah Байден совершенно прав. Однако, как считают турки речь шла не о физическом убийстве, а о моральном. Так, турецкое издание говорит, что Россия уничтожила США как единственную сверхдержаву, и теперь место США далеко от такого. Журналист издания Sabah Берджан Тутар озвучил, что дипломатия Америки никак нельзя сравнить с мощью России.

Япония полностью же ополчилась против Байдена и это несмотря на то, что Курильские острова так и остаются для страны сложным вопросом в отношениях с Россией.

Сообщение Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Сенаторы США предложили выделить сотни миллионов долларов на военную помощь Украине
Сенаторы США предложили выделить сотни миллионов долларов на военную
СМИ: жена Мамаева обвинила его предполагаемую любовницу в эскорте и пожаловалась на угрозы
СМИ: жена Мамаева обвинила его предполагаемую любовницу в эскорте и
В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу России
В Болгарии задержали группу людей по подозрению в шпионаже в пользу
В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского
В Италии опубликовали первый полный перевод писем Достоевского
В день рождения дочери Виктория Боня легла в гроб
В день рождения дочери Виктория Боня легла в гроб
Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки
Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина.
Жириновский: грядет война России с США
Жириновский: грядет война России с США
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России
Daily Mail: Ранний завтрак снижает риск диабета
Daily Mail: Ранний завтрак снижает риск диабета
Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос
Студентка из Москвы создала капсулу для выхода в открытый космос
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Спасибо, что присоединился к нам»: как участники BTS благодарили Чонгука за то, что он стал частью группы?
«Спасибо, что присоединился к нам»: как участники BTS благодарили

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Еще по теме

Sabah: Президент РФ Путин действительно убил глобальную гегемонию США
Сенатор РФ Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией»
Байден: Обама доверял мне заниматься Ираком и Украиной