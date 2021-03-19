Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки

Влада Некрасова

Как сообщает портал vnnews.ru, Джо Байден является далеко не первым человеком на земле, который так сказал о Владимире Путине. Экс-президент Украины Петр Порошенко похвастался, что заявил такое о российском лидере еще 7 лет назад.

Однако, интересно какое мнение у остального мира. Так, по мнению турецкого издания Sabah Байден совершенно прав. Однако, как считают турки речь шла не о физическом убийстве, а о моральном. Так, турецкое издание говорит, что Россия уничтожила США как единственную сверхдержаву, и теперь место США далеко от такого. Журналист издания Sabah Берджан Тутар озвучил, что дипломатия Америки никак нельзя сравнить с мощью России.

Япония полностью же ополчилась против Байдена и это несмотря на то, что Курильские острова так и остаются для страны сложным вопросом в отношениях с Россией.

Сообщение Жители планеты разделились – кто за Байдена, а кто за Путина. Угадайте, что думают японцы и турки появились сначала на Информационное агентство "SM News".