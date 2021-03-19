Жительницу Рыбинска оштрафовали на 1 млн за повреждение счетчика энергопотребления
Городской суд Рыбинска Ярославской области оштрафовал местную жительницу на миллион рублей за повреждение прибора учета энергопотребления, передает Regnum.
С иском к гражданке Арутюнян, проживающей в частном доме, обратилась в Рыбинский суд компания "ТНС энерго Ярославль". Ее сотрудники при проверке обнаружили, что в доме женщины счетчик был вскрыт, а пломба сорвана.
Суд не смог определить, сколько именно энергии потребило домохозяйство после нарушения работы счетчика, и потому объем потребления посчитали по максимуму, умножив предельную мощность на количество часов. Таким образом, владелица дома должна заплатить 979 157 рублей за электричество и пени в размере 25 759 рублей. Свою вину она признала.