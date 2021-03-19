Жорж Сен-Пьер заявил, что в UFC хотят, чтобы Хабиб проиграл

Анастасия Иванова

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный боец Жорж Сен-Пьер отмечает, что боссы организации просто не хотят отпускать уже бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова с таким идеальным профессиональным рекордом.

Канадец рассказал, что руководство промоушена вполне может быть недовольно тем, что российский боец во ттак завершил свою блестящую карьеру на своих условиях.

«С точки зрения бизнеса всем боссам UFC не нравится, что их боец ушел на исключительно своих условиях, тем более это касается такого чемпиона. Они хотят, чтобы у них движение продолжалось. Именно по этой причине они так злы на меня, я ведь вообще проделывал этот трюк дважды.

Не сомневаюсь даже, что именно потому они так хотят, чтобы Хабиб дальше продолжал карьеру. Он, вероятно, самый доминирующий сейчас чемпион. Я даже не знаю, уступал ли он кому-то когда-то хотя бы в одном раунде.

В UFC просто не хотят, чтобы он ушел на своих условиях. Им сейчас нужно, чтобы Хабиб проиграл, чтобы нашелся парень, который наконец-то выиграет у него. Тогда в лиге уже скажут, что теперь Нурмагомедов может смело уходить. Но Хабиб является ведь умным бойцом. Он смог уйти на своей вершине, в этом нет совсем ничего плохого», – рассказал Сен-Пьер.

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