Звезда "Дома-2" Катя Жужа объявила о новой беременности спустя 7 месяцев после родов

Вадим Карасев

33-летняя Катя Жужа готовится вновь стать мамой, сообщает Super. Звезда "Дома-2" раскрыла свою третью беременность.

Инстаграм-блогерша, за жизнью которой следят 1,7 миллиона человек, опубликовала очередное фото, сделанное на Мальдивах, где она в настоящее время отдыхает.

На снимке Катя Жужа позирует в купальнике розового цвета, придерживая руками заметно округлившийся живот. При этом звезда сопроводила фото эмодзи в виде птенца в яйце и бутылочки для кормления с соской.



Таким образом Катя Жужа сообщила поклонникам о своей третьей по счету беременности. При этом предыдущие роды у нее были всего 7 месяцев назад — в минувшем июле.

"Девочку хочу", — прокомментировала пости Кати Жужи ее сестра. Подписчики звезды "Дома-2" стали поздравлять ее с грядущим пополнением.

"Если это правда, то это очень круто! Поздравляю", "Ааааа, как я за вас рада", "Катюш, это же новая фотка? Поздравляю вашу семью!!!" — пишут пользователи Сети.

Отцом ребенка стал супруг звезды Артем Маркелов. Год назад Катя Жужа объявила поклонникам о своей свадьбе.

Звезда "Дома-2" соединила себя узами брака с бывшим бойфрендом Алены Водонаевой Артемом Маркеловым — 25-летним гонщиком серии GP2. Пара решила официально узаконить отношения в России.

Артем Маркелов младше Кати Жужи почти на семь лет. О романе звездной пары стало известно в 2018 году.



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