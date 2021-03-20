16% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру СССР

Вадим Карасев

Большинство россиян помнят, как расшифровывается аббревиатура СССР, однако встречаются уже и те, кто этого не знает. Об этом по итогам соцопроса рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, передает РИА "Новости".

Верно расшифровали каждую букву аббревиатуры — Союз Советских Социалистических Республик — абсолютно все респонденты старше 45 лет. А из тех, кто родился после распада Советского Союза, с задачей справились только 64–65%. Среди опрошенных всех возрастов правильно ответили 84%.

"Но даже среди оставшихся 16% только 10% затруднились с ответом, а еще 6% предложили свои варианты, которые не соответствовали исторической правде, но были близки по содержанию. Таким образом, мы можем говорить, что порядка 90% знают и помнят, как расшифровывалась эта аббревиатура", — пояснил Мамонов.

Он уточнил, что исследование проводилось в виде телефонного опроса в середине марта.

Ранее Владимир Жириновский заступился за Горбачева и назвал виновных в распаде СССР.



