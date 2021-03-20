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20 марта 2021 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия

20 марта 2021 года: нумерологи о дне весеннего равноденствия

Нумерология — наука о числах. Эксперты этой области поделились своим мнением о том, какие числа будут править миром в день весеннего равноденствия и как они сочетаются с энергетикой этого благоприятного события.


20 марта входит в список дней силы, поскольку само по себе равноденствие уже является благоприятным событием. Числа в этот день сформируют еще более благоприятную энергию, поскольку править Вселенной станет очень важное число.

Какое число будет у руля 20 марта

Для того, чтобы найти число этого дня, необходимо сложить все цифры даты 20.03.2021. В 2021 году 20 марта выпадает на субботу, поэтому в расчете необходимо прибавить число 6. Получаем:

2+0+0+3+2+0+2+1+6=16. Складываем до тех пор, пока не получится число в диапазоне от 1 до 9. 1+6=7. В день равноденствия миром править будет Семерка.

Это очень хороший знак, поскольку число 7 олицетворяет чистую удачу. Сам по себе день равноденствия обладает очень созидательной и гармоничной энергетикой, поэтому нумерологи считают, что день будет крайне благоприятным.


Что можно и что нельзя делать в этот день

Запрет будет лишь один — не стоит унывать и думать о плохом. Это волшебное время, в которое каждый может преуспеть в том, а чем захочет. Нужна лишь капелька терпения и искреннее желание.

Можно браться за новые дела. Число 7 и энергия Солнца помогут вам преуспеть в любой сфере. Самое главное — не сдаваться.

Можно ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми. Считается, что отношения, начатые в этот день, будут крайне удачно сказываться на дальнейшем развитии обоих партнеров. Эти отношения с высокой вероятностью перейдут на следующий уровень в ближайшее время.

Можно заключать важные финансовые соглашения, вкладывать средства в новый или уже существующий бизнес. Также можно заниматься поисками новой работы, новых увлечений.

Можно проводить время с близкими. Это день, когда особым позитивом обладает коллективная энергетика. Нужно встречаться с родственниками, проводить время с детьми, дарить друг другу подарки.


Также полезно будет сделать генеральную уборку. Если у вас не будет желания или возможности, то можно ограничиться поверхностным наведением порядка. Главное, чтобы дома было приятно находиться.

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По материалам: dailyhoro.ru
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