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57-летний актер и музыкант Дмитрий Певцов оправдал Андрея Малахова за работу на ТВ

57-летний российский музыкант, а также певец, актер театра и кино Дмитрий Певцов недавно встал на защиту известного телеведущего Андрея Малахова.

Буквально на днях Певцов выступал за закрытие всех программ Малахова, а также шоу “Дом-2”, он говорил о том, что наилучшим вариантом в нынешних условиях будет введение весьма жесткой цензуры на телевидении. Артист подчеркивал тот факт, что с этой целью необходимо будет сформировать специальную комиссию, которая бы смогла допустить к эфиру одни материалы и при этом не допускала другие. Неожиданно Дмитрий Певцов теперь отметил, что его ранние заявления были адресованы скорее не самому Андрею Малахову, а его руководству.

“Телевидение давно уже ведь потеснил интернет. Влияние Сети сейчас на молодежь гораздо больше. Ну а Малахов — всего лишь один из многих таких, просто нанятый сотрудник, который работает на очередную телекомпанию. Не в нем ведь дело…”, – рассказал артист.

По словам самого Певцова, подобные ток-шоу сегодня часто демонстрируют практически на каждом известном федеральном телеканале. По его мнению, государству давно следует заниматься уровнем выпускаемого контента на телевидении. Певцов также добавил, что подобные шоу сейчас ничего хорошего всем людям не дают.

Сообщение 57-летний актер и музыкант Дмитрий Певцов оправдал Андрея Малахова за работу на ТВ появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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