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Адвокат рассказала об экспертизе после изъятия троих детей у матери

Адвокат рассказала об экспертизе после изъятия троих детей у матери
Экспертиза опровергла негативные выводы суда первой инстанции о неблагоприятной обстановке в доме жительницы Дагестана Нины Церетиловой, у которой изъяли троих детей, заявила РИА Новости ее адвокат Екатерина Ляликова.

Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки. Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали необходимую помощь в аппарате омбудсмена, и заявила, что суд принял такое решение вовсе не из-за пирсинга и тату.

"Во второй инстанции уже была проведена соответствующая судебная экспертиза, ее результат опроверг все негативные выводы суда первой инстанции о якобы неблагоприятной обстановке дома у матери. Мы надеемся на то, что суд апелляционной инстанции примет справедливое решение на основании закона, а не только личных убеждений и предубеждений", – сказала Ляликова.

Она добавила, что причиной отказа в удовлетворении исковых требований Церетиловой стало несколько обстоятельств, одним из которых якобы стал креативный внешний вид. По словам адвоката, в протоколе одного из заседаний зафиксирована цитата судьи: "Вы не считаете, что татуировки у женщины, пирсинг, цвет волос - все это не сказывается на воспитании детей? На их понимании жизни? Вы считаете, это хорошо?"


Адвокат утверждает, что суд сделал выводы об "образе жизни, не соответствующем нормам и правилам поведения многодетной матери", по скриншотам из Instagram, однако не учел "наличие у отца детей задолженности по алиментам на их содержание, превышающей 600 тысяч рублей, а также его состояние в полигамном браке".

Она также назвала искажающими действительность слова адвоката ответчика Гасана Шамхалова. Шамхалов ранее заявил РИА Новости, что дети сами звонили отцу и просили забрать их. Адвокат утверждает, что условия жизни дома у Церетиловой "не соответствовали требованиям нормы и морали", что якобы подтверждают материалы дела и опубликованные в интернете видеозаписи.

Россия

По материалам: ria.ru
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