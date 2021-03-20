Актер Анатолий Кот признался в фиктивном браке с Юлией Высоцкой

Алексей Вольцев

Российский актер Анатолий Кот рассказал, о своем фиктивном браке с актрисой Юлией Высоцкой. Об этом сообщает «ФАН».

По его словам, он помог девушке найти работу и сделал все возможное, чтобы Юлия смогла стать актрисой.

После распада СССР Высоцкую пригласили в театр Белоруссии, однако ей необходимо было получить новое гражданство. И тогда девушка и пришла к Анатолию с предложением вступить в брак.

“Мы поржали и пошли расписались. Мы с ней до сих пор большие друзья. <…> Я даже не помню, сколько лет был наш брак”, – вспоминает Кот.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что сыгравшая Гюльчатай актриса Татьяна Федотова стала уборщицей в московском музее.

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